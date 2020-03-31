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Hadise, Kaan Yıldırım'ı evden yolladı

Koronavirüs endişesi taşıyan Hadise, oyuncunun sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız oldu.

Haber Merkezi |
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Hadise, Kaan Yıldırım'ı evden yolladı

Koronavirüsün ülkemize geldiği andan itibaren beraber karantinaya giren Hadise ile Kaan Yıldırım, evleri ayırdı.

KAAN EVİ TERK ETTİ

Sevgilisinin sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından da rahatsız oldu. Son günlerde yaşadığı tedirginlikle evden dışarı adım atmayan ve sürekli evi dezenfekte eden Hadise'nin endişesine hak veren Kaan Yıldırım, sevgilisinin yanından bir süreliğine ayrıldı.

33 yaşındaki yakışıklı oyuncu, son birkaç gündür Ulus'taki lüks bir sitede bulunan evinde kalıyor. Yıldırım, köpeğini sık sık sitede gezdiriyor. Kaan Yıldırım sosyal medyadan da sık sık Benek'i gezdirirken çektiği videoları paylaşmayı ihmal etmiyor.

HADİSE TEK KALDI

Hadise ise evinde kalıp bir yandan şarkı sözü yazıp bir yandan da mutfaktaki hünerlerini geliştirmeye çalışıyor.

Hadise, Kaan Yıldırım'ı evden yolladı

Hadise, Kaan Yıldırım'ı evden yolladı

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