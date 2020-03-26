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Hadise, kuaförü eve çağırdı

Koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkmayan şarkıcı Hadise, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü yanına çağırdı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 11:44..
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Uyarılara dikkat ederek dışarı çıkmayan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde karantinaya girdi.

Yetkililerin çağrılarına harfi harfiyen uyan güzel popçu, kuaförlerin kapanmasıyla da kendisine çözüm arayışına girdi. Hadise, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü çağırdı.

SAÇ BAKIMINA 1000 TL VERDİ

Popçunun kuaförü, artan talep nedeniyle özel hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin 1.000 TL olduğunu söyledi. Hadise, bu fiyata önce şaşırsa da yine saçlarına bakım yaptırdı.

Hadise, saçlarını boyatmak için yıllardır Belçika'ya gidip geliyor.

Hadise, kuaförü eve çağırdı

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