Hadise oyunu kullandı

Türkiye genelinde oy verme işlemi sürerken, tanıdık simalar oyunu vermek için kayıtlarının bulunduğu okula gidiyor.

SABAHIN ERKEN SAATİNDE OY VERMEYE GİTTİ

O isimlerden biri da şarkıcı Hadise...

Sabah erken saatlerinde kalkan Hadise, oy vermek için evinin bulunduğu bölgedeki bir okula geldi.

Oyunu kullanan ve mutlu hali dikkatlerden kaçmayan Hadise, bir de fotoğraf çektirdi.

BAKIMLI HADİSE

Beyaz palto, stiletto ayakkabıları ve siyah çerçeveli gözlükleriyle oy veren Hadise, bu halini sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.