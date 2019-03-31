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Hadise oyunu kullandı

Şarkıcı Hadise, sabahın erken saatlerinde kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 10:35..
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Türkiye genelinde oy verme işlemi sürerken, tanıdık simalar oyunu vermek için kayıtlarının bulunduğu okula gidiyor.

SABAHIN ERKEN SAATİNDE OY VERMEYE GİTTİ

O isimlerden biri da şarkıcı Hadise...

Sabah erken saatlerinde kalkan Hadise, oy vermek için evinin bulunduğu bölgedeki bir okula geldi.

Hadise oyunu kullandı

Oyunu kullanan ve mutlu hali dikkatlerden kaçmayan Hadise, bir de fotoğraf çektirdi.

BAKIMLI HADİSE

Beyaz palto, stiletto ayakkabıları ve siyah çerçeveli gözlükleriyle oy veren Hadise, bu halini sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

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