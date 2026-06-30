Hadise'den anne olma itirafı geldi: Hazırım partner yok

Sahnesi ve açıklarıyla sık sık magazin gündeminde kendisine yer edinmeyi başaran Hadise, önceki gün Almanyalı hayranlarıyla bir araya geldi.

Sahnedeki samimi konuşmasında özel hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullanan sanatçı, kısa süre önce ikinci kez hala olduğunu söyledi.

Yaptığı içten açıklamalarıyla dikkat çeken Hadise, bir de itirafta bulundu.

"ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Hala olmanın bile kendisini çok etkilediğinden bahseden Hadise, annelik fikrine artık çok daha yakın hissettiğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, “Şu an halayken bile bu duyguları yaşıyorsam, anne olunca nasıl olacak çok merak ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum.” sözleriyle şaşırttı.

"PARTNER LAZIM"

Hadise, esprili bir not da düşerek “Tabii önce doğru partneri bulmak lazım.” dedi.