Hadise'den bacak şov

Birkaç gün önce kalçası ve göğüslerinden estetik operasyon geçirdiği öne sürülen ünlü şarkıcı Hadise, bunu doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

BACAK ŞOV

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'a benzemek için bıçak altına yattığı belirtilen şarkıcı, sosyal medya hesabından bacak dekoltesi verdiği bir pozunu paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Adeta "Kalçamı yaptırdım" mesajı veren Hadise'nin bu pozuna binlerce beğeni yağdı.

İDDİALI PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Instagram üzerinden birçok iddialı fotoğraf paylaşarak hayranlarının dikkatini çekiyor.