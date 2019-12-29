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Hadise'den bacak şov

Son günlerde göğsünü ve kalçasını yaptırdığı iddiaları ile gündeme gelen ünlü şarkıcı, paylaştığı son fotoğrafı ile beğeni topladı.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 11:05..
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Birkaç gün önce kalçası ve göğüslerinden estetik operasyon geçirdiği öne sürülen ünlü şarkıcı Hadise, bunu doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

BACAK ŞOV

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'a benzemek için bıçak altına yattığı belirtilen şarkıcı, sosyal medya hesabından bacak dekoltesi verdiği bir pozunu paylaştı.

Hadise'den bacak şov

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Adeta "Kalçamı yaptırdım" mesajı veren Hadise'nin bu pozuna binlerce beğeni yağdı.

İDDİALI PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Instagram üzerinden birçok iddialı fotoğraf paylaşarak hayranlarının dikkatini çekiyor.

Hadise'den bacak şov

Hadise'den bacak şov

Hadise'den bacak şov

Hadise'den bacak şov

Hadise'den bacak şov

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