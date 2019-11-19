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Hadise'den balmumu heykeli yorumu

Bir otelin açılış partisinden önce basın mensuplarına konuşan ünlü popçu, “Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise’nin heykeli olmalı.” dedi.

İHA | 19.11.2019 - 09:23..
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Şarkıcı Hadise, bir otelin açılış partisinde sahne aldı.

Sevilen parçalarını davetliler için seslendiren ünlü şarkıcı, kıyafeti, saçı ve makyajıyla beğeni topladı.

"HADİSE'NİN HEYKELİ OLMALI"

Hadise, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla da yine dikkatleri üzerine çekti. Muhabirlerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Hadise, ‘Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?’ sorusuna esprili bir yanıt verdi. Hadise, “Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise’nin heykeli olmalı.” dedi.

Hadise'den balmumu heykeli yorumu

"SALAK DEĞİLİM"

Güzel popçu çok tartışılan mayo elbisesiyle ilgili ise “O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım’ demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim.” ifadesini kullandı.

Hadise'den balmumu heykeli yorumu

2021 YILININ SONUNA KADAR DOLU

Sevilen popçu, 2021 yılının sonuna kadar bayram, yılbaşı gibi organizasyonlarının şimdiden planlandığını ve boş zamanı olmadığını dile getirerek, “Allaha şükür çalışıyoruz. Hiç boş vaktimiz yok. Bu yüzden sahne için sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz.” dedi.

Hadise'den balmumu heykeli yorumu

MARKA KURMAK İSTİYOR

Hadise, kendisine ait bir marka kurma hayali bulunduğunu ancak şu an hazır hissetmediğini de sözlerine ekledi.

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