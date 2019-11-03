taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Hadise'den Erdoğan'a mülteci övgüsü

Avrupa'nın Türkiye'yi takdir etmesi gerektiğini söyleyen Hadise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çocuklarına sahip çıktığını ifade etti.

Haber Merkezi | 03.11.2019 - 16:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Hadise'den Erdoğan'a mülteci övgüsü

Ünlü şarkıcı Hadise, , Kıbrıs'ta düzenlenen Pediatri Kongresi'nin gala gecesine sahne aldı.

Burada mülteciler hakkında Türkiye'nin yaptığı çalışmalara dikkat çeken Hadise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"KİMSE BU YAVRUCAKLARA SAHİP ÇIKMAZKEN CUMHURBAŞKANIMIZ SAHİP ÇIKTI"

"Ben mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı." diyen Hadise, "Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı." şeklinde konuştu.

Hadise'den Erdoğan'a mülteci övgüsü

"BİZE TEPKİ GÖSTEREN ÜLKELER ÇOK FAZLA KONUŞMASIN"

Hadise, açıklamalarına "Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey . Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz.

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Tabii yolumuz uzun bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var . Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor . İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" diyerek devam etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lübnan'da gösterilerin önüne geçilemedi

Lübnan'da gösterilerin önüne geçilemedi

56
Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

Aşırı sağcı grup, Alman vekil Cem Özdemir'i tehdit etti

163
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi: Yerli sniper tüfeği hazır

183
Canlı yayında YPG terör örgütü demedin polemiği

Canlı yayında YPG terör örgütü demedin polemiği

116
Aziz Yıldırım doğum gününü kutladı

Aziz Yıldırım doğum gününü kutladı

66
Trump, kafes dövüşü izledi

Trump, kafes dövüşü izledi

58
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin çarkı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin çarkı

252
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir