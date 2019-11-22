taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6988
Euro
6.3065
Altın
1465.09
Borsa
106805.2
Gram Altın
268.426
Bitcoin
43455.2

Hadise'den sevgili esprisi

nstagram'ı oldukça aktif kullanan Hadise, çok konuşulan aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 07:03..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Hadise'den sevgili esprisi

Sürekli Murat Boz'la aşk yaşadığı yönünde iddialarla gündeme gelen Hadise, geçen gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.

Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi.

"HAYAL MAHSULÜ SEVGİLİ"

34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düştü. Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.

Hadise'den sevgili esprisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

Cemile Ertürkoğlu'nun eşinin ifadesi kan dondurdu

41
Menajer Ahmet Bulut Dursun Özbek hakkında konuştu

Menajer Ahmet Bulut Dursun Özbek hakkında konuştu

44
Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

3
Çin'de bir öğretmen okulda saldırıya uğradı

Çin'de bir öğretmen okulda saldırıya uğradı

9
Trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler öldü

Trafik kazasında 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler öldü

12
Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

3
THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir