Hadise'den yeni paylaşım

Şarkıcı Hadise, sadece Harbiye Açıkhava'da verdiği konserle değil, aynı zamanda konserde giydiği kıyafetlerle de ilgi odağı oldu. Hatta giydiği kıyafetler dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in kıyafetlerine benzetilmişti.

'MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ' POZU

Dikkat çekici paylaşımlarına devam eden şarkıcı, bu kez de konserden sonra yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hadise paylaştığı bir fotoğrafın altına 'Mekanın sahibi geri geldi' yazdı.

SOYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Şarkıcı bir başka paylaşımında ise, 'Yakarım geceleri söndürürüm de ayıpsın bir üflememe bakar' şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Bazı kaynaklar ise Hadise'nin yeni şarkısı 'GeliyorumYanına'nın tanıtımı için sosyal medyanın ilgisini çekmek istediğini düşünüyor.