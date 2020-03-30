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Hadise'in ailesinde sular durulmyor

Annelerinin yaşadığı sıkıntıların ardından abla Hülya Açıkgöz ile Hadise, düşman kesilmişti. Şimdi de küçük kardeş Derya, Hülya Açıkgöz’ü takipten çıkardı.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 10:09..
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Anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle çok zor günler geçiren Hadise, o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile kavga etmişti.

İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan kardeşlerin arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı.

HERKES SİLDİ

Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı. Gülnihal Hanım'ı da alıp Belçika'ya dönen modacı, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz'ü Instagram'dan sildi. Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu.

Hadise'in ailesinde sular durulmyor

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