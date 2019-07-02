Hadise'nin fotoğrafı olay oldu

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan Hadise, yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.

GECELİĞİNE 30 BİN TL VERİYOR

Güzel şarkıcı, ailesi ile birlikte İtalya Como Gölü kıyısında tatil yapıyor. Hadise, geceliğine 30 bin TL verdiği bu muhteşem tatilden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZ YÜREK HOPLATTI

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozu olay olan şarkıcı, bu kez meydan okudu.

"KENDİNE GÜVENEN GELSİN"

Giydiği siyah ve beyaz karışımı renklerdeki tulumu ile son derece çekici bir fotoğraf yayınlayan Hadise, bu fotoğrafın altına da "Kendine güvenen şöyle gelsin." notunu düştü.





BEĞENİLER YAĞDI

Hadise'nin bu notu aşk mesajı gibi algılanırken, beğeni yağmuruna tutuldu.