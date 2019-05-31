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Hadise'nin makyajsız Fotoğrafına ünlülerden destek

Şarkıcı Hadise, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunmuştu.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 08:01..
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Hadise, Ulus'ta bir mekandan çıkarken makyajsız görüntülenmiş 'Bence her kadın kendini makyajlı yada makyajsız sevmeli. Ben makyajsız halimi çok seviyorum.' demişti.Hadise'nin makyajsız Fotoğrafına ünlülerden destek

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Hadise, gelen ağır tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarında makyajsız bir yatak fotoğrafı paylaşarak gündeme oturmuştu.

ÜNLÜ KADINLAR DESTEK VERDİ

Kadınlara makyajsız fotoğraf paylaşma çağrısında bulunan Hadise'nin çağrısı yanıtsız kalmadı. Hadise Açıkgöz'ün bu çağrısına Özge Özpirinçci, Göksel, Didem Soydan ve Hatice gibi ünlü isimler makyajsız fotoğrafları ile böyle destek verdi.

Hadise'nin makyajsız Fotoğrafına ünlülerden destek

Hadise'nin makyajsız Fotoğrafına ünlülerden destek

Hadise'nin makyajsız Fotoğrafına ünlülerden destek

Hadise'nin makyajsız Fotoğrafına ünlülerden destek

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