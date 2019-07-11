Hadise'nin sahne dansı

Ereğli’de verdiği konser sonrasında Almanya konseri için Gelsenkirschen’e uçan Hadise'den yeni görüntüler ortaya çıktı.
ALMANYA KONSERİNE ÖZEL DANS
Sahne için tercih ettiği kostümle çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi dee konserinde yaptığı dikkat çeken performansıyla gündeme geldi.
İddialı kıyafetiyle dans hünerlerini sergileyen Hadise, kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
"DURDURAMAZSIN"
Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınlayan Hadise, "Superman olsan durduramazsın, zor" yazdı.