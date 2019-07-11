Hadise'nin sahne dansı

Turizm potansiyelinin canlandırılarak artırılması için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması yönünde, TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi.

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Kanye West Forbes dergisine kapak oldu

Kim Kardashian ile evli olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürdü.