Hadise'yi en çok Hakkarililer aradı

Kobimedya A.Ş. popüler arama motoru Google'da, pop müzik kategorisinde yaptığı araştırmaya göre, 2019 senesinde en çok aranan kadın ve erkek şarkıcıları açıkladı.

Türkiye, kadınlarda en çok Hadise'yi, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı aradı.

HAKKARİLİ HADİSE'Yİ ARADI

Araştırma sonuçlarına göre, en çok aranan kadın pop şarkıcılar sıralaması şöyle;

1- Hadise: Hakkari, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa ve Muş'ta arandı.

2- Demet Akalın: Yalova, Bartın, Edirne, Kocaeli ve Giresun'da arandı.

3- Aleyna Tilki: Niğde, Iğdır, Adıyaman, Düzce ve Rize'de arandı.

4- Sıla: Tunceli, Hatay, İzmir, Muğla ve Osmaniye'de arandı.

5- Hande Yener: Sinop, Ardahan, Kırklareli, Aydın ve Artvin'de arandı.

ERKEKLERDE İLK SIRAYI TARKAN ALDI

Araştırma sonuçlarına göre, en çok aranan erkek pop şarkıcılar sıralaması ise şöyle;

1- Tarkan: Ardahan, Tunceli, Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale'de arandı.

2- Mustafa Ceceli: Karaman, Siirt, Kilis, Bitlis ve Yozgat'ta arandı.

3- Murat Boz: Hakkari, Çankırı, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da arandı.

4- Edis Görgülü: Giresun, Sivas, Bolu, Tokat ve Isparta'da arandı.

5- Kenan Doğulu: Çanakkale, Muğla, İzmir, Yalova ve İstanbul'da arandı.