Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Android işletim sistemine sahip telefonlarınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz haftanın oyunlarına hep beraber bakalım:

F1 Mobile Racing

Codemasters tarafından geliştirilen resmi F1 oyunu, yarış oyunları arasında popüler. Grafikleri oldukça iyi olan oyunda birçok mod bulunuyor.



Boyut: 970 MB

Fiyat: Ücretsiz

Tür: Yarış

F1 Mobile Racing

Ava Airborne





Harika zaman geçirebileceğiniz bir sonsuz oynanışa sahip oyunda, her biri oyunu tamamen değiştiren benzersiz bir kontrol mekanizmasıyla donatılmış çeşitli araçları seçerek olabildiğince uzağa uçun.

Boyut: 180 MB

Fiyat: Ücretsiz

Tür: Macera / Sonsuz

Ava Airbone

GrandChase





Kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu olan GrandChase, ordunuzu geliştirmek için birçok kahraman içeriyor. Oyunda çeşitli dövüşlere katılarak yeteneğinizi sergileyin.

Boyut: 1.54 GB

Fiyat: Ücretsiz

Tür: RPG Aksiyon

GrandChase





Command & Conquer: Rivals

Harita üzerindeki bölgeleri ele geçirmeye dayalı bir multiplayer oynanış gerektiren oyun, Kendiniz ile rakipleriniz arasındaki en iyi stratejiyi belirleyip savaşı kazanmanız gerekiyor.

Boyut: 381 MB

Fiyat: Ücretsiz

Tür: Strateji

Command & Conquer: Rivals













