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Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Haftalık olarak yayınladığımız en iyi android oyunlara göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 09:26..
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Android işletim sistemine sahip telefonlarınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz haftanın oyunlarına hep beraber bakalım:

F1 Mobile Racing

Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Codemasters  tarafından geliştirilen resmi F1 oyunu, yarış oyunları arasında popüler. Grafikleri oldukça iyi olan oyunda birçok mod bulunuyor.

 

Ava Airborne

Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Harika zaman geçirebileceğiniz bir sonsuz oynanışa sahip oyunda, her biri oyunu tamamen değiştiren benzersiz bir kontrol mekanizmasıyla donatılmış çeşitli araçları seçerek olabildiğince uzağa uçun.

  • Boyut: 180 MB
  • Fiyat: Ücretsiz
  • Tür: Macera / Sonsuz
  • Ava Airbone

 

GrandChase

Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu olan GrandChase, ordunuzu geliştirmek için birçok kahraman içeriyor. Oyunda çeşitli dövüşlere katılarak yeteneğinizi sergileyin.

  • Boyut: 1.54 GB
  • Fiyat: Ücretsiz
  • Tür: RPG Aksiyon
  • GrandChase


Command & Conquer: Rivals

Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Harita üzerindeki bölgeleri ele geçirmeye dayalı bir multiplayer oynanış gerektiren oyun, Kendiniz ile rakipleriniz arasındaki en iyi stratejiyi belirleyip savaşı kazanmanız gerekiyor.

 

 




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