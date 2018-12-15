Haftanın en iyi ücretsiz android oyunları

Android işletim sistemine sahip telefonlarınızda rahatlıkla oynayabileceğiniz haftanın oyunlarına hep beraber bakalım:
F1 Mobile Racing
Codemasters tarafından geliştirilen resmi F1 oyunu, yarış oyunları arasında popüler. Grafikleri oldukça iyi olan oyunda birçok mod bulunuyor.
- Boyut: 970 MB
- Fiyat: Ücretsiz
- Tür: Yarış
- F1 Mobile Racing
Ava Airborne
Harika zaman geçirebileceğiniz bir sonsuz oynanışa sahip oyunda, her biri oyunu tamamen değiştiren benzersiz bir kontrol mekanizmasıyla donatılmış çeşitli araçları seçerek olabildiğince uzağa uçun.
- Boyut: 180 MB
- Fiyat: Ücretsiz
- Tür: Macera / Sonsuz
- Ava Airbone
GrandChase
Kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu olan GrandChase, ordunuzu geliştirmek için birçok kahraman içeriyor. Oyunda çeşitli dövüşlere katılarak yeteneğinizi sergileyin.
- Boyut: 1.54 GB
- Fiyat: Ücretsiz
- Tür: RPG Aksiyon
- GrandChase
Command & Conquer: Rivals
Harita üzerindeki bölgeleri ele geçirmeye dayalı bir multiplayer oynanış gerektiren oyun, Kendiniz ile rakipleriniz arasındaki en iyi stratejiyi belirleyip savaşı kazanmanız gerekiyor.
- Boyut: 381 MB
- Fiyat: Ücretsiz
- Tür: Strateji
- Command & Conquer: Rivals