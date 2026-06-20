Haftanın kazandıranı Borsa oldu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde 14.251,51 ile 14.876,07 puan aralığında hareket etti.

Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 5,71 yükselişle 14.734,50 puandan tamamlayarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı.

ALTINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,55 gerileyerek 6 bin 198 liraya düştü.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda değer kaybederek 41 bin 777 liraya indi.

Çeyrek altın ise geçen hafta sonundaki 10 bin 836 liralık seviyesinden yüzde 0,55 düşüşle 10 bin 382 liraya geriledi.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,39 değer kazanarak 46,4450 liraya yükseldi.

Euro/TL ise yüzde 0,55 düşüşle haftayı 53,2770 liradan tamamladı.

FONLARDA HİSSE SENETLERİ ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,76, emeklilik fonları ise yüzde 3,42 değer kazandı.

Fon kategorileri incelendiğinde, yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 5,63 ile hisse senedi fonları sağladı.