Hafter Atina'ya gidiyor

Almanya, Libya'daki krizi ele almak için Berlin'de bir konferans düzenleneceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 ülkenin davet edildiği konferanda, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve silahlı güçlerin öncülüğünü yapan General Halife Hafter'in de davetliler arasında yer alacağı açıklanmıştı.

YUNANİSTAN DAVET EDİLMEDİ

Türkiye, baş davetli olarak barış görüşmelerinde yer alırken Yunanistan, Berlin’e davet edilmemi ve Yunan yönetimi bu konuya tepki göstermişti.

Yunan yöneticilerden Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir televizyon programında, "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz" sözleriyle rahatsızlığı dile getirmişti.

HAFTER DAVET EDİLMEYEN YUNANİSTAN'I ZİYARET EDECEK

Yunan medyası, darbeci general Halife Hafter'in Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geleceğini söyledi.

Hafter, yarın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirecek.