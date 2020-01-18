Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda 2200 gram uyuşturucu madde ve 45 adet tarihi eser ele geçirirken, 1 şüpheli tutuklandı.

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12 ay hapis cezası olan suçluya alkol ölçerli ceza

Bursa'da alkollüyken işlediği suç nedeniyle ceza alan ve denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü, evine kurulan alkol ölçer ile günde iki kez alkol testinden geçiyor.