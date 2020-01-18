Hafter'in sözcüsünden küstah sözler

Türkiye, Libya ile askeri mutabakata vararak bölgedeki tüm planları çökertti.
Bölgede, darbeci Hafter'i destekleyen ülkeler Türkiye'nin bu hamlesiyle yeni arayışlar içerisine girerken, Hafter cephesinden küstah açıklamalar yükselmeye başladı.
"TÜRK ASKERİNİN SONU GELECEK"
Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
El-Mismari, oldukça küstah bir şekilde Türk askerini tehdit etti.
Mismari, "Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonu gelecek" ifadelerini kullandı.