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Hailey Baldwin Bieber'e tepki yağdı

ABD'li model Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Hailey Baldwin Bieber'e tepki yağdı

Geçtiğimiz yıl Amerikan Patent ve Tradmark Ofisi’ne başvuran ve bir kozmetik markası çıkaracağını duyuran Hailey Baldwin Bieber, yeni markasının adını ‘Bieber Cosmetics’ olacağını açıkladı.

EŞİNİN SOYADINI KULLANDI

23 yaşındaki modelin; parfüm, saç ürünleri ve kozmetik ürünlerinin olacağı yeni markasına eşinin soyadını vermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

BAZILARI DESTEK VERDİ

"Kendi adını kullanmayıp eşinin soyadını vermesi saçmalık" şeklindeki olumsuz yorumlar alan Hailey Bieber'e, "Onlarınki büyük bir aşk" şeklinde destek veren takipçileri de oldu.

Hailey Baldwin Bieber'e tepki yağdı

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