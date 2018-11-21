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Hakan Çalhanoğlu hamile eşiyle barıştı

Çalhanoğlu çiftinden 3 ay sonra mutlu haber geldi.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 11:42..
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Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı ile nikah masasına oturmuştu. Çift ağustos ayında boşanacaklarını duyurdu.

"BARIŞMAM MÜNKÜN DEĞİL"

Hakan Çalhanoğlu kararıyla ilgili olarak "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım." dedi.

Ayrılık 3 ay sürdü, Çalhanoğlu çiftinden mutlu haber geldi. Hakan Çalhanoğlu 6 aylık hamile eşiyle barıştı.

Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu çifti

Hakan Çalhanoğlu hamile eşiyle barıştı

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