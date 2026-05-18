Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz

Serie A'da 21. şampiyonluğunu ilan eden Inter, kupasına kavuştu.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen kupa töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Bir süredir adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Çalhanoğlu, geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İTALYA'DA MUTLUYUM, ÇOCUKLARIM DA BURADA MUTLU"

Transfer iddialarına ilişkin olarak konuşan Çalhanoğlu, İtalya'da mutlu olduğunu söyledi.

Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

“"Hepiniz biliyorsunuz, adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz. Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak?"”

"HOCA BANA HER ZAMAN DESTEK OLDU"

Öte yandan Çalhanoğlu'nun diğer ifadeleri ise şöyle:

“"Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yazdan sonra bunu hak ettik. Hocaya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çok konuştuk ve bana her zaman destek oldu."”