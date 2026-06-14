Hakan Çalhanoğlu: Kazanmayı hak eden taraf bizdik

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, sonucun sürpriz olduğunu söyledi.

"ADAMLAR İKİ UZUN TOPLA GOL BULDU"

Çalhanoğlu, "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu! Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik." dedi.

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Çalhanoğlu, daha sonra turnuvadaki geleceğimiz için konuştu.

Hakan, "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.