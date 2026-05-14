Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri

İtalya Kupası finalinde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 70 bin futbolseverin tribünlerden takip ettiği müsabakayı, hakem Marco Guida yönetti.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken Inter, 14. dakikada Laziolu Adam Marusic’in köşe vuruşundan gelen topu ters vuruşla kendi ağlarına göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Inter, 35. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Denzel Dumfries'in ceza sahasının sağından ortaladığı topa arka direkte Lautaro Martinez müsait pozisyondaki vuruşuyla skoru 2-0'a getiren golü attı.

İlk yarı, Inter’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

INTER 3 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

İkinci yarıda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve İtalya Kupası’nı 3 yıl aradan sonra müzesine götürdü.

"SEZON ÇOK İYİ GEÇTİ"

Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı'ya duygularını samimi sözlerle anlattı.

Başarılı yıldız, hem takım arkadaşlarını kutladı hem de sezonu değerlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu, "İlk önce tabii ki takımı tebrik etmek istiyorum. Güzel bir sezon geçirdik. Çok mutluyuz. İki kupa kazandık bu sene. Gönül isterdi ki Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi oynamak ama olmadı. Yine de gelecek sezona bakacağız. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. İki kupayla sezonu bitirdik. Çok şükür. Sezon benim adıma çok iyi geçti hem de takım adına" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HEDEF DÜNYA KUPASI'NDA"

Açıklamalarında A Milli Takım'daki hedeflerine de değinen Hakan Çalhanoğlu, gözünü şimdi Dünya Kupası sürecine çevirdiklerini söyledi.

Hakan, "Artık hedef Dünya Kupası’nda. İnşallah haftaya İstanbul’a gideceğim. Kampa başlayacağız. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU, INTER'DE 8. KUPASINI ALDI

Mavi-siyahlı takım, dünkü zaferiyle, 10. kez İtalya Kupası'nı almayı başardı.

İtalya’da 2017’den bu yana kariyerini sürdüren ve 2021'den bu yana Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının bugünkü zaferiyle mavi-siyahlı forma altında 3. kez İtalya Kupası sevinci yaşadı.

Çalhanoğlu, daha önce 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında İtalya Kupası'nı kaldırmıştı.

Bu arada, Hakan Çalhanoğlu’nun Inter formasıyla kazandığı kupa sayısı da 8’e yükseldi.

Diğer yandan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter’in bu sezon hem Serie A şampiyonluğunu hem de İtalya Kupası’nı kazanmasıyla 2025-26 sezonunu çifte zaferle kapattı.