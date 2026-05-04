Hakan Çalhanoğlu'ndan şampiyonluk dansı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.

Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

INTER 21. KEZ ŞAMPİYON

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

HAKAN'IN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLUK DANSI

Milli futbolcu, kazanılan şampiyonluğun ardından doyasıya sevindi.

Tecrübeli oyuncu, Parma maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla büyük bir coşku yaşadı.

Inter'in resmi hesabından paylaşılan videoda Hakan'ın dans ettiği anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.