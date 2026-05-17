Hakan Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek
18 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılmak için Almanya'ya seyahat edecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli temaslarda bulunması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Zaman zaman yüz yüze zaman zaman da telefon görüşmesi üzerinden önemli temaslarda bulunan Fidan'ın bir sonraki durağı Almanya olacak.
ALMAN MEVKİDAŞININ DAVETİNE İCABET EDECEK
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul’un eş başkanlıklarında 18 Mayıs tarihinde Berlin’de düzenleneceği belirtildi.
Bakan Fidan'ın bu çerçevede Alman mevkidaşının davetine icabetle Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.
İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK
Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, güvenlik, savunma ve bölgesel meseleler konulu çalışma gruplarının bir araya gelmesi öngörülüyor.
AB'YE KATILIM KONUSU DA GÜNDEMDE
Bakan Fidan ile Alman mevkidaşı arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak ve iş birliği imkanları değerlendirilecek.