Hakan Fidan: Avrupa Birliği heyeti ile vize konusunu görüştük

Ankara'nın misafiri, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşı ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"CASCADE SİSTEMİNİ DAHA İLERİ TAŞIMAK GEREKİYOR"

Bakan Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları'nın yeniden başlatıldığını belirtti.

Yapılan toplantıda vize konusunun gündemde olduğunu belirterek, "Cascade dedikleri sistemi getirdiler ama bunu daha ileriye taşımak gerekiyor. O konudaki programları da birbirimizle paylaştık. AB ile olan ilişkilerimizin kurumsal manada daha ileri gitmesi beklentimiz." dedi.

"İLİŞKİLERDE İVME GİDEREK DAHA YAPICI HALE GELİYOR"

“Biliyorsunuz; Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, stratejik hedeflerimizden biridir. Bu konuda güçlü bir irademiz var.



Türkiye-AB ilişkileri, son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı hale geliyor.



Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik ve bilimsel araştırmalar dahil birçok alanda yüksek düzeyli diyalog yeniden başlamıştır.”

AB İLE İLİŞKİLER

“Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa ile entegrasyon arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler ve turizm amaçlı gidip gelmeler de çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Biz, bu alanda iş birliğinin daha da ileri taşınmasını istiyoruz. Onlar geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırması getirdiler. Bunu daha da ileri götürmek gerekiyor. Vize serbestisi için de belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.”

ÜYELİK SÜRECİ

“AB ile ilişkilerimizin daha da ileri gitmesi ve somut çıktılar üreten bir yapıya kavuşması beklentimiz.



Hem üyelik sürecini hem de devam eden ilişkileri nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi tartışıyoruz. Biliyorsunuz, AB ile ikili ilişkilerimiz bir-iki ülke dışında gayet iyi. Ama kurumsal olarak bir araya geldiklerinde, bu ilişkilerin AB kurumlarına yeterince yansıtılamadığını düşünüyoruz.”