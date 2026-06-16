Hakan Fidan: Hürmüz Boğazı'nın geçişe açık tutulması hayati önemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Fidan, Lavrov ile görüşmesi sonrası ortak açıklamada konuştu.

"TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ KARŞILIKLI GÜVENE DAYALI"

Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrar Moskova'da bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Değerli mevkidaşım Sergey ile sürekli telefon iletişimi içerisindeydik. Bugün de önemli konuları masaya yatırdık.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanmaktadır. İkili iş birliğimiz olumlu seyrini muhafaza etmekte. Birçok konu başlığında görüşme fırsatımız da oldu. Beşinci yılına giren Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesi konusunda arzumuzu ilettik.

"MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Önümüzdeki günlerde müzakere turlarına ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğumuzu aktardım. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin nasıl ilerletileceğini ele almaya hazırız.

Savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi endişe vericidir. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek eylemlerin engellenmesi beklentimizi de değerli meslektaşıma ilettim.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇIK OLMASI HAYATİ ÖNEMDE"

(İran ile ABD arasındaki mutabakat) Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte İsrail'in olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir.

Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde. Önümüzdeki dönemde bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralaması için Türkiye çaba harcamaktadır."



