Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Orta Doğu'da başlayan savaşın ardından temaslarını artıran Fidan, birçok üst düzey isimle bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi adına görüşmelere gerçekleştirdi.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu görüşmelere bir yenisini daha ekleyen Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek savaşın son durumunu ele aldı.

Bu görüşme İran'ın ABD'nin barış planına yanıt vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

MÜZAKERELERİN SON DURUMU ELE ALINDI

Öte yandan görüşmede İran ile ABD arasında devam müzakere sürecinde son durumun ele alındığı aktarıldı.

Hakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin bu konuda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu iletti.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI

Türkiye savaşın başladığı günden bu yana taraflar arasında kalıcı barışı sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yürütülen diplomasi trafiği ile tüm dünyayı etkileyen savaşta orta yolun bulunmasına katkıda bulunuluyor.