Hakan Fidan, İsveç’te NATO toplantısına katıldı

NATO’nun gündemi yoğun.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesinde İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

İsveç, NATO’ya katılımından iki yıl sonra ilk kez NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Ukrayna, savunma ve İran başlıklarının öne çıktığı toplantı, geniş bir güvenlik gündemiyle başladı.

ANKARA ZİRVESİ ODAK KONUSU OLDU

Açılışta konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Önümüzde çok önemli bir toplantı var. Lahey’deki zirvenin sonucunu ve Ankara Zirvesi’ne nasıl ilerleyeceğimizi ve onu nasıl başarıya ulaştıracağımızı ele alacağız.” dedi.

"SAVUNMA HARCAMALARI ZAMANLA ABD İLE EŞİTLENİYOR"

Rutte, NATO ülkelerinde savunma harcamalarının arttığını ve bunun özellikle Avrupa ve Kanada’da beklenmedik seviyelere ulaştığını ifade etti; “Savunma harcamaları zamanla ABD ile eşitleniyor.” dedi.

NATO’nun savunma kapasitesini güçlendirmek için bu harcamaların gerekli olduğunu vurgulayan Rutte, sanayi üretiminin ittifak genelinde önemli bir mesele olduğunu ve Ankara’daki zirvede de ele alınacağını söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK GELDİ

Ukrayna’nın da gündemde önemli bir yer tuttuğunu belirten Rutte, “Ukrayna’yı savaşta mümkün olduğunca güçlü tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Toplantı gündeminde İran ve Hürmüz Boğazı'nın da yer aldığını belirten Rutte, "Seyrüsefer özgürlüğü, ciddi bir şekilde tehdit altında bulunuyor ve birçok ülkenin zaten çok önemli askeri ekipmanı, operasyon bölgesine yakın yerlere önceden konuşlandırdıklarını biliyorum.

Dolayısıyla bir sonraki aşamada topluca nasıl yardımcı olabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Bunların hepsini bugün ele alacağız." ifadelerine yer verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ise İsveç’in NATO üyeliğinden sonra ilk kez böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığını vurguladı. Stenergard, bugünkü toplantının Ankara’daki NATO Zirvesi yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.