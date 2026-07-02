Hakan Fidan'dan CAATSA yaptırımları açıklaması

Ankara'da yapılacak olan 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı..

NATO üyesi 32 ülke liderinin ağırlanacağı zirve, ilk defa Savunma Sanayi Forumu'nun programın resmi parçası olmasıyla tarihi niteliği taşıyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirveye ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Fidan "Ankara, NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. NATO 3.0’ın tanımlandığı ve kabul edildiği bir yer olacak." dedi.

Açıklamalarında Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Fidan, CAATSA yaptırımlarına dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE TRUMP'IN CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE GÜÇLÜ BİR İRADESİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde güçlü bir irade ortaya konduğunu belirten Bakan Fidan, "Bu yönde yürüyen çalışmalar var. Bunlar hayata geçtikçe kamuoyumuz da bunu görecek zaten." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, idari anlamda irade yönünde bir sorun olmadığını söylerken, "Amerikan Kongresi'nde süreç nasıl gidecek ona bakarız." dedi.

F-35 SORUNU

Yaptırımlarla olan ilişkisi bağlamında F-35 tedarikini değerlendiren Bakan Fidan, "F-35 satış yasağının kaldırılmasıyla programa yeniden üretici ortak olarak dönmek iki ayrı konu. Satış yasağının kaldırılması pratik açıdan daha kolay. CAATSA sonrasında bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Programa yeniden ortak olarak dönülmesi ise konsorsiyumun alacağı yeni bir karara bağlı." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KÖTÜ OLMAYI GEREKTİRECEK HİÇBİR KONU YOK"

Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarını sürdüren Bakan Fidan, "Türkiye ile ABD arasında kötü olmayı gerektirecek hiçbir konu yok, ikili ilişkiler açısından. Bölgesel konular açısından anlaşmazlık noktalarımız oluyor. Onları da açıktan konuşuyoruz, onlar da pozisyonlarımızı biliyorlar." diye konuştu.

CAATSA YAPTIRIMLARI 2020'DE KONMUŞTU

Türkiye’ye yönelik CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) yaptırımları, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması gerekçesiyle Aralık 2020'de ABD tarafından uygulamaya konmuştu.