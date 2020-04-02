Hakan Hatipoğlu: Karantinam bitti

20 gün önce Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle kendini karantinaya almıştı. Hatipoğlu, karantina sürecini doldurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

SÜRE DOLDU

Eşi ve kızı Lila'yı tehlikeye atmak istemeyen Hatipoğlu, bir süredir izole bir hayat yaşıyordu. Ailesinden ayrı kaldığı için zor günler yaşayan ünlü isim, karantina süresini doldurdu.

"BENİMKİ EV KARANTİNASIYDI"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hatipoğlu, "Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurt dışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim." yazdı.