Hakan Meriçler: Ben bu işin peşindeyim

Katıldığı televizyon programlarında oyuncu Hakan Meriçliler'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ali Erkazan’ın yargılanmasına devam edildi . Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Hakan Meriçliler ve avukatı katıldı.

"DAVAYA KATILSIN"

Duruşmada ifade veren müşteki Hakan Meriçliler, kendisinin şikayetçi olduğunu daha önceki dilekçesinde belirttiğini ifade ederek, "Sanık benim hakkımda basın yoluyla alenen değişik zamanlarda hakaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle cezalandırılmasını ve davaya katılma kararı verilmesini talep ederiz." dedi. Müşteki avukat Okay Saday da sanığın birden çok televizyonda canlı yayında müvekkiline yönelik alenen hakaret ve tehdit suçlarını işlediğini ifade ederek, ilgili hükümler çerçevesinde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, davanın karar aşamasında olması ve ani hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"PEŞİNDEYİM"

Davanın ardından basın mensuplarına konuşan Meriçliler, "Söylediği her şey de iftira. Ben gördüğünüz gibi peşindeyim. Bekliyorum. Adaletin geç olacak ama adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2016'da Ali Erkazan'ın televizyonda yayınlanan programlarda oyuncu Hakan Meriçliler hakkında söylediği sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede, sanık Ali Erkazan'ın "zincirleme olarak hakaret etmek" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.