Hakan Safi'den Rafael Leao çıkarması: İtalya'da görüntülendi!
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerini sürdürüyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine adaylığını koyan Hakan Safi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sandığa güçlü gitmek isteyen Safi, transferler için İtalya’ya çıkarma yaptı.
İTALYA'DA TRANSFER ÇIKARMASI
Serie A'da önceki gün oynanan Milan-Atalanta (2-3) maçını San Siro Stadı’nda izleyen başkan adayının Now Spor’dan Ersin Düzen’e yaptığı "Dünya yıldızları için İtalya’dayım" açıklaması camiayı heyecanlandırdı.
Hakan Safi’nin bir numaralı hedefinin Milan’dan Rafael Leao olduğu öğrenildi.
SAFİ, LEAO İÇİN MASAYA OTURDU İDDİASI
Takımda yaşadığı sorunlar nedeniyle İtalyan devinin 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle satış listesine koyduğu 26 yaşındaki Portekizli için görüşmelerde bulunuldu.
Oyuncuyu ikna etmek için projesini anlatan Safi’nin resmi adaylık lansmanında transferlere yönelik somut açıklamalar yapması bekleniyor.
30 MAÇTA 10 GOL 3 ASİSTLE OYNADI
Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıyla 30 maça çıktı.
Leao bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Yıldız oyuncunun Milan ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.