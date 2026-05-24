Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yalanlama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek.

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası Hakan Safi ve Aziz Yıldırım aday olduklarını duyurmuştu.

Seçime kısa bir süre kala Hakan Safi cephesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YALANLAMA GELDİ

Safi'nin resmi seçim kampanyası hesabından yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen Rafael Leao transferiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, bir ajans tarafından servis edildiği öne sürülen haberin "maksadı belli hesaplar" tarafından aynı ifadelerle yayıldığı savunularak, söz konusu iddiaların tamamen yalan olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Hakan Safi'nin seçim süreci boyunca temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi benimsediği vurgulanırken, aynı hassasiyetin tüm taraflarca korunması gerektiği mesajı verildi.

Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasına ilişkin detaylı açıklamaların 7 Haziran öncesinde paylaşılacağı belirtilirken, kongre üyelerinin sandığa "kafaları rahat ve soru işareti olmadan" gitmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

Kampanya ekibi, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan gündemin "kalitesiz bir operasyon çabası" olduğunu savunurken, dezenformasyon yaptığı belirtilen sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

"KİMSENİN UCUZ SEÇİM STRATEJİLERİYLE FENERBAHÇELİLERİ KANDIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İşte açıklamanın tamamı:

“Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır.



Fenerbahçe SK Başkan Adayı Sn. Hakan Safi, bugüne kadar temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürülmesi için çok net bir duruş sergilemiştir. Seçim kampanyası sürecinde de herkesten beklentisi budur.



Fenerbahçe'nin futbol planlaması hakkında açıklamalar 7 Haziran öncesinde yapılacak ve kongre üyelerinin sandığa kafaları rahat, hiçbir soru işareti olmadan gelmesi sağlanacaktır.



Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz.”

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

Portekiz Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Leao, bu sezon Milan formasıyla 30 maça çıktı.

26 yaşındaki sol kanat, bu müsabakalarda 10 gol ve 3 asistle mücadele etti.

65 milyon euro piyasa değeri bulunan Leoa'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.