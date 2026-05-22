Hakan Safi'den Şampiyonlar Ligi sözleri

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi, TRT Spor'a konuk oldu.

Safi, sarı-lacivertlilerin gündemi, yapılacak transferler, hoca adayları, projeler ve daha birçok konuda merak edilenleri yanıtladı.

"YENİ GELEN NESİLE FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK İNSANLAR"

Hakan Safi, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim Kurulumuz dışında akil insanlarımız var. Şenes Erzik, Vefa Küçük, Cemil Turan, Abdullah Kiğılı. Fenerbahçe'yi yaşayan büyüklerimiz bu insanlar. Fenerbahçe için değer. Yeni gelen nesile Fenerbahçe'yi anlatacak insanlar.”

"MALDINI İYİ BİR FUTBOL ADAMI"

Paolo Maldini'nin Fenerbahçe'de görev alacağı iddiaları hakkında Safi, şu sözleri sarf etti:

“Paolo Maldini, bir arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanışıp dost olduk. Maldini gibi 2-3 kişiyle daha konuştum. Maldini iyi bir futbol adamı. Dedesi de topçu, babası da, kendisi ve oğlu. Bizim onla dostluğumuz var. Bizim yapacağımız transferlerde akıl hocalığı yapıyor.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Safi, şu açıklamayı yaptı:

“Şampiyonlar Ligi müziğini en yakın zamanda stadımızda dinleteceğiz. Kadro yapılanmamızı sadece lig için yapmıyoruz.”

"FENERBAHÇE'NİN İHTİYAÇLARINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını bildiğini söyleyen Safi, şöyle konuştu:

“Çok kulüp gezdim, hala geziyorum. Benim şirketlerimde genel müdür veya CEO yoktur. Bizim binlerce bölümümüzde direktörler vardır, direkt patrona bağlı çalışır. Türkiye'de de sportif direktörlüğüne inanmıyorum. Bizim anladığımız sportif direktör, Avrupa'da idari menajer. İdari işlere bakıyor. İşi yine orada başkan yapıyor. İşlerimizi daha hızlı yapacağız, daha hızlı reaksiyon alacağız, daha randımanlı olacak. Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz.”

"ALLAH'IN İZNİYLE BAŞARILI OLACAĞIM"

Hakan Safi ayrıca şunları dedi:

“Ben sağ bek getireceğim desem, 'bir dakika' dersin. Ben topçuyu 10 dakika seyrediyorum, bu topçu benim topçum değil diyorum. Herkes topu biliyor yani. Uzay mekiği falan yaratmıyoruz, basit, atanın tutanın iyi olacak. Maç, iyi futbolcuyla kazanılır. Doğru transferler hedefliyoruz. Ben sportif direktörle çalışmayacağım, benim öyle bir modelim yok. Çok çalışacağız, ben buraya çalışarak geldim yatarak değil. Modelimi de söylüyorum. Bu modelle Allah'ın izniyle başarılı olacağım.”