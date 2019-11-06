Yolcu sayısının her geçen gün artması üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için harekete geçildi.

TÜNELİN ÜZERİNE PİST YAPILACAK

İkinci pistin yapılacağını alana, öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı.

Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı VİDEO



FETULLAHÇILARIN SON YALANI

Bu tünelde video çekenler, hükümetin dağsız yere tünel yaptığına dair yalanları sosyal medyada servis etmeye başladı.

Bu yalanlara FETÖ'cü Hakan Şükür de katıldı.

Hakan Şükür, "Ferhat emekliliğinde dağlarla uğraşmasın, Şirin’ine rahat ulaşsın diye 'Şirin' bir tünel yapmışlar.!!" ifadeleriyle bu yalana destek oldu.