Hakaret ve tehdit eden saldırgan hakim için karar verildi

Hakim M.C.A., Van'ın Çaldıran Adliyesi'nde görevliyken Gebze Adliyesi'ne tayininin çıkmasının ardından mehil müddetini geçirmek üzere İzmir'in Bayraklı ilçesine gitmişti.

Ailevi sorunlarla ilgili şikayet nedeniyle gittiği karakolda polislerle tartıştığı öne sürülen M.C.A. hakkında "resmi belgeyi yok etme", "hakaret", "basit kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

YETKİSİZLİK KARARI

Gebze'nin yetki alanında bulunduğu mahkeme, sanığın suç tarihinde henüz Gebze Adliyesi'nde göreve başlamaması ve bir önceki görev yerinin Van'ın Çaldıran ilçesindeki Çaldıran Adliyesi olması sebebiyle "yetkisizlik kararı" vererek dosyayı, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

YARGITAY KARARI DEĞİŞTİRDİ

Erzurum'daki mahkemenin karşı yetkisizlik kararı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "yetkisizlik kararı"nı kaldırmıştı. Yargıtay'ın kararı üzerine M.C.A'nın yargılanmasına Erzurum'da başlanmıştı.

İSTANBUL HAKİMİ OLARAK TANITTI, SONRA KÜFRETTİ

Birleştirilen davanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki ayrı iddianamesinde, M.C.A'nın İzmir'de 21 Eylül 2016'da 155 polis ihbar hattını arayarak kendisini "İstanbul hakimi" olarak tanıttığı, ihbarda bulunmak istediği ve konuşmasının sonunda küfrettiği kaydediliyordu.

M.C.A'nın aynı gün farklı bir saatte aşırı alkollü olarak Özkanlar Polis Merkez Amirliği'ne gittiği, polislere bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete hakaret ettiği öne sürülüyordu.

KARAR DURUŞMASI

Bugün Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya tutuksuz yargılanan hakim M.C.A. katılmadı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık M.C.A'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme", "resmi belgeyi yok etmek" ve "polislere ve nöbetçi cumhuriyet savcısına hakaret etme" suçlamasından suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ve delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Heyet, müşteki polis memurlarına yönelik "hakaret" suçunu işlediği sabit olan sanığa 530 gün karşılığı 10 bin 600 lira ve müşteki Y.Y'ye yönelik "basit yaralama" suçundan 100 gün karşılığı 2 bin lira adli para cezası ile müşteki B.Ö'ye yönelik "tehdit" suçundan 5 ay hapis verdi.

Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.