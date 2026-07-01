Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

Adayların beklediği haber geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hâkim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

RAKAMLARI AÇIKLADI

Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonrasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen mülakatlarda; Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 850 aday, Avukat kontenjanından adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 99 aday, İdari yargı hâkim yardımcılığı için ise 50 aday başarılı oldu.

Böylece 2025 sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda toplam 999 aday mesleğe kabul edilmeye hak kazandı.

2024 SINAVINDA SORU İPTALİ SONRASI 39 ADAY DAHA BAŞARILI OLDU

Açıklamada, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nda bir sorunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden mülakata alınan adayların sonuçlarına da yer verildi.

Buna göre yeniden yapılan değerlendirme sonucunda; Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 33 aday, Avukat kontenjanından 4 aday, İdari yargı hâkim yardımcılığı için 2 aday başarılı oldu.

Bu kapsamda 39 aday daha mülakatları başarıyla tamamladı.

TOPLAM BİN 38 ADAY BAŞARILI OLDU

Her iki sürecin tamamlanmasıyla birlikte mülakatlarda başarılı olan aday sayısı 1.038’e ulaştı.

Adaylar sonuçlarına Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası üzerinden erişebilecek.

KAZANANLARI TEBRİK ETTİ

Başarılı olan adayları tebrik eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.