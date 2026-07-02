Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), görev sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YÜKSELME LİSTELERİ YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)