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Hakkari şehidinin ismi oğlunda yaşayacak

Hakkari'de şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur'un adı, yeni doğan oğluna verildi.

İHA | 29.11.2018 - 20:06..
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada 21 gün önce şehit düşen  İbrahim Özkur’un eşi Ceylan Özkur, doğum rahatsızlığı ile bugün sabah saatlerinde Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saat ameliyatta kalan Ceylan Özkur, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

BEBEĞİN ADINA BABASININ ADI VERİLDİ

Dünyaya gelen minik bebeğe, aile tarafından şehit düşen baba İbrahim İlyas Özkur’un adı verildi. Doğum yapan Ceylan Özkur’un durumunun iyi olduğu, dünyaya gelen bebek İbrahim İlyas Özkur’un ise tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

ŞEHİT AİLESİ YALNIZ BIRAKILMADI

Aileyi hastanede yalnız bırakmayan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Doğu Anadolu Bölge Başkanı Emrullah Aktaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şehit İbrahim Özkur’un emanetine sahip çıkılmasının boyunlarının borcu olduğunu hatırlatarak, “İbrahim Özkur’un şehit düştüğü gün ailemizle birlikte acısını paylaştık. Bugünde bu mutlu günde onları yalnız bırakmak istemedik. Sabah saatlerinde doğuma alınan Ceylan Özkur kardeşimiz erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olacağız. İyi günde kötü günde her zaman desteğimiz ailemizle olacak. Bizler bir ölür bin diriliriz. Hastamızla ve ailesiyle yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu ve hastane çalışanlarına ilgi alanlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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