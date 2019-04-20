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Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

Askeri üs bölgesine gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan 4 askerin kimlikleri belli oldu.

Özel İçerik | 20.04.2019 - 09:44..
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Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda 4 asker şehit oldu, 6 askerin de yaralandı.

"SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZZE GÖMDÜK"

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı şehit olan askerlerin kimliklerini açıkladı.

Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Yapılan açıklamada, "Şehit arkadaşlarımız 19 Nisan 2019 tarihinde terörle mücadele harekatında şehit olmuşlardır. Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet diliyoruz" dendi.

Hain saldırıda şehit olan dört askerin kimlikleri ise şu şekilde;  Erhan ÇİYAPUL, Murat ŞAHİN, Şevket ÇETİN, Yener Kırıkçı...

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