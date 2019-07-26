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Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA | 26.07.2019 - 13:00..
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Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde bugün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede operasyonların halen hava destekli olarak devam ettiği belirtilerek, "Bu operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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