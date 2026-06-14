Hakkari'de 21 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

ŞEMDİNLİ’DE 21 KİLO 650 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde; Şemdinli ilçesinde M.H.E. ve E.E. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin içinde bulunduğu araçta arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, alüminyum folyoya sarılı 21 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.