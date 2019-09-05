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Hakkari'de 3 askeri şehit eden teröristler öldürüldü

Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist daha öldürülürken, teröristlerin 3 askerimizin şehit edildiği eylemlerin failleri olduğu açıklandı.

İHA | 05.09.2019 - 03:38..
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Hakkari'de 3 askeri şehit eden teröristler öldürüldü

Öldürülen teröristlerin, 1 Haziran 2019 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran 2019 tarihinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın failleri olduğu tespit edildi.

Hakkari'de 3 askeri şehit eden teröristler öldürüldü

3 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMLERİN FAİLLERİ

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, 3 Eylül 2019 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede devam eden operasyonda 4 Eylül 2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesi Aslankapanı Bölgesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın şehit edilmesi ve 26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde El Yapımı Patlayıcı’nın yerleştirilmesi olaylarının failleri olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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