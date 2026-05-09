Hakkari'de 4'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4'üncü katından düşen 18 yaşındaki Asiya Zirek, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Lise 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Asiya Zirek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın taziye bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.