Hakkari'de 6 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Hakkari merkez Pehlivan Mahallesi'nde temel kazısının yapıldığı alanın bitişiğindeki ve yakınındaki bazı bina ve iş yerlerinin önünde, yolda ve kaldırımda çatlaklar, bir eczanede de hasar oluştu.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

6 BİNA BOŞALTILDI

Buradaki 6 binayı tedbir amacıyla tahliye eden ekipler çatlakların ve hasarın oluştuğu noktalarda inceleme yaptı.

Belediye ekipleri incelemelerin ardından söz konusu binaları ve bazı iş yerlerini mühürledi.

Tahliye edilen vatandaşlar ekiplerce öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Bölgede teknik incelemelerin sürdüğü, yapıların risk durumuna ilişkin detaylı rapor hazırlanacağı bildirildi.