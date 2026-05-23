Hakkari'de alzheimer hastası kadın evinde ölü bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi’nde bir süredir Alzheimer hastalığı ile mücadele eden 56 yaşındaki Ayfer Kızıldoğan, akşam saatlerinde evinde yalnız olduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

ANNESİNDEN HABER ALAMADI

Annesini ziyaret etmek için eve gelen oğlu Evliya Kızıldoğan, kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden herhangi bir ses alamadı.

Telefon aramalarının da yanıtsız kalması üzerine durumdan şüphelenen ve büyük bir panik yaşayan Kızıldoğan, vakit kaybetmeden durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

"EKİPLER BALKONDAN İÇERİ GİRDİ"

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, daireye balkon penceresinden girmek için çalışma başlattı.

Balkondan içeri giren ekipler, talihsiz kadını oturma odasında hareketsiz yatar halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ayfer Kızıldoğan’ın geçirdiği ani rahatsızlık (kalp krizi şüphesi) sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Annesinin vefat haberini alan Evliya Kızıldoğan ve diğer aile üyeleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, şoka giren aile yakınlarına ambulanslarda müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın evde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, Ayfer Kızıldoğan, otopsi işlemleri yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Kızıldoğan ailesinin akrabaları ve komşuları hastane bahçesine akın ederken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü bildirildi.