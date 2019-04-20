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Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlenirken, saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

DHA | 20.04.2019 - 01:36..
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Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

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