Hakkari’de doğa canlandı: Şelaleler artan debiyle görsel şölen sunuyor

Bahar ve yaz geçişiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi, Hakkari’nin dağlık coğrafyasında yer alan su kaynaklarını yeniden hareketlendirdi. Özellikle Balkaya Dağı’ndan beslenen şelale ve derelerdeki su seviyesinin yükselmesi, doğa tutkunları için dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı.

BALKAYA DAĞI’NDA SU HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Bölgenin önemli doğal alanlarından biri olan Balkaya Dağı eteklerinde yer alan şelaleler, kar erimeleriyle birlikte daha güçlü bir akışa kavuştu.

Akarsuların debisinin artmasıyla birlikte suyun kayalıklardan dökülüşü daha belirgin hale gelirken, ortaya çıkan görüntüler doğanın gücünü gözler önüne serdi. Özellikle yüksek kesimlerden gelen eriyik suların etkisiyle şelaleler gür bir şekilde akmaya başladı.

DOĞA TUTKUNLARI İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları, artan su debisiyle birlikte şelalelerin oluşturduğu manzarayı ilgiyle takip ediyor. Gürül gürül akan suların kayalık yüzeylerden süzülerek aşağıya ulaşması, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bölgedeki doğa hareketliliğinin daha da artması beklenirken, şelalelerin özellikle bu dönemde en görkemli haline ulaştığı ifade ediliyor.

KAR SULARI DOĞAYI BESLİYOR

Yüksek kesimlerde kış aylarında biriken karların erimesi, bölgedeki su kaynaklarını doğrudan besliyor. Bu doğal süreç sayesinde Hakkari’nin dağlık alanlarında bulunan şelale ve dereler yaz başında en yüksek debi seviyelerine ulaşıyor.

Uzmanlar, bu dönemlerin bölgenin ekosistemi açısından önemli bir döngü olduğunu, su kaynaklarının sürekliliğinin doğal yaşam için kritik rol oynadığını belirtiyor.