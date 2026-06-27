Hakkari'de iki grup arasında çıkan silahlı-sopalı kavgada iki kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çevre Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

SİLAH PATLADI BİR KADIN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin elindeki tabancayla rastgele ateş açtığı görüldü.

Olay sırasında yaşanan panik nedeniyle bir kadının fenalaşarak baygınlık geçirdiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.